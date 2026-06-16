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Sicurezza, Cerri (Ordine Ingegneri Roma): "Tecnologia leva per rafforzare il senso di comunità"

"Confronto con le istituzioni essenziale per rispondere alle esigenze della comunità"

Massimo Cerri - (Adnkronos)
Massimo Cerri - (Adnkronos)
16 giugno 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’ingegneria non deve limitarsi ai soli aspetti tecnici, ma deve cogliere l’opportunità di favorire il senso di comunità attraverso l’innovazione tecnologica". Lo ha detto Massimo Cerri, presidente uscente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso a Roma dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia per approfondire il contributo di istituzioni, professionisti e imprese alla sicurezza delle città.

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Secondo Cerri, l’obiettivo dell’iniziativa è "mettere a fattor comune le diverse competenze legate al tema della sicurezza urbana", un ambito nel quale "l’ingegneria, insieme ad altre professioni, riveste un ruolo centrale". Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma ha sottolineato la necessità di promuovere "uno spirito di condivisione", individuando nell’innovazione tecnologica "la base comune su cui costruire la sicurezza urbana".

"Un momento fondamentale è proprio il confronto con le istituzioni, utile per intercettare le reali esigenze della comunità", ha aggiunto. "Mettendo a disposizione tutte le declinazioni dell’ingegneria, da quella strutturale a quella dell’informazione, dalle telecomunicazioni all’informatica, fino alla digitalizzazione e all’impiantistica, possiamo migliorare la qualità della vita collettiva". Per Cerri, "il progresso tecnologico smette di essere un traguardo da inseguire faticosamente e diventa uno strumento concreto al servizio del cittadino".

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Tag
sicurezza urbana innovazione tecnologica comunità
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