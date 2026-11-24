"Le telecamere" nelle stazioni di FerrovieNord "erano già installate, quindi un controllo vi era già. Oggi in più vi è un controllo anche da parte di tutte le forze dell'ordine, della Polizia di Stato in particolare, con la Polfer. Quindi il collegamento immediato in qualunque momento della giornata da parte delle forze dell'ordine, che si immettono all'interno del circuito di FerrovieNord. È un grande passo avanti per poter monitorare e controllare ancora di più di quanto non si faccia le stazioni, che purtroppo sono diventate tra i luoghi più critici e più pericolosi". È quanto affermato da Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia, intervenendo all’incontro organizzato oggi a Milano per presentare l’accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia e diversi Comuni lombardi, le questure e le prefetture. Un accordo che consente ai comandi della Polizia Locale di poter accedere in tempo reale, h24, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni.

"Certamente non risolviamo il problema di sicurezza all'interno delle stazioni - continua l’assessore - ma un piccolo o grande passo avanti è stato fatto. Su questa strada dovremo naturalmente continuare, al fine appunto di rendere le stazioni e le zone adiacenti alle stazioni sempre più sicure".

"Anche la polizia locale, con gli accordi con tutti i capoluoghi di provincia e i Comuni adiacenti che facciamo insieme alle prefetture sulle stazioni, ha permesso l'intervento anche della polizia locale, di avere una presenza ancora più assidua, di avere turni più facili e quindi anche notturni, non soltanto all'interno delle stazioni ma anche in tutte le zone adiacenti", conclude.