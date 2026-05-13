Siemens verso autonomous buildings, tecnologie digitali e sostenibilità ridisegnano edifici e benessere persone

Si è svolta oggi presso gli spazi IlluMi di Milano 'Da smart ad autonomi: la roadmap di Siemens per gli edifici del futuro', la conferenza stampa organizzata da Siemens per fare il punto sull’evoluzione degli smart building e il ruolo chiave delle tecnologie digitali nella trasformazione delle infrastrutture. Al centro del dibattito, la visione strategica di Siemens volta a progettare edifici sempre più autonomi, iperconnessi e pensati per le persone, dove l'efficienza energetica si fonde perfettamente con la gestione intelligente e il rispetto dell’ambiente.

A testimonianza del ruolo di Siemens nell'accompagnare questa transizione, nel corso della giornata sono intervenuti clienti e partner per condividere esperienze concrete di applicazione tecnologica targata Siemens in contesti ad alta complessità. Dall'evoluzione di Nuvola Lavazza a Torino verso il concetto di autonomous building, al nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nel Mind-Milano innovation district sviluppato con Renco, fino al modello di smart hospital dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano realizzato insieme a Gksd EsCo del Gruppo San Donato: applicazioni diverse, queste, accomunate dall’obiettivo di integrare digitalizzazione e sostenibilità all’interno di spazi innovativi e responsabili.

"Oggi, gli edifici sono una leva fondamentale per accelerare la decarbonizzazione e migliorare la qualità della vita delle persone. La nostra visione è quella di creare ecosistemi intelligenti in grado di apprendere, adattarsi e ottimizzarsi autonomamente, mettendo in connessione infrastrutture e persone", ha dichiarato Claudia Guenzi, head of smart infrastructure e head of buildings di Siemens Italia. "L’edificio autonomo non rappresenta più una prospettiva futura, ma una realtà concreta che stiamo già contribuendo a sviluppare ogni giorno insieme ai nostri partner".

"Nuvola rappresenta molto più di un semplice headquarter: è uno spazio unico che incarna i nostri valori e si apre non solo ai collaboratori, ma anche alla città e al quartiere", ha aggiunto Antonio Curlante, property & facility director, Lavazza Group. "L’edificio è stato concepito con una forte vocazione all’innovazione e al rispetto dell’ambiente, ponendo il benessere delle persone al centro di ogni scelta progettuale. Grazie all'impiego delle tecnologie più avanzate come quelle sviluppate insieme con Siemens, abbiamo potuto massimizzare comfort e risparmio energetico, rendendo Nuvola un luogo all’avanguardia".

"Il nuovo Campus dell'Università statale di Milano è molto più di un progetto infrastrutturale: è un luogo pensato per generare valore per la città, per gli studenti e per l’intera comunità che lo vivrà ogni giorno", ha commentato Andrea Salaroli, project manager di Renco. "L’obiettivo è creare un ambiente aperto e tecnologicamente evoluto, capace di favorire ogni giorno benessere e condivisione della conoscenza. In questo percorso, la collaborazione con Siemens è fondamentale perché ci permette di integrare soluzioni innovative in grado di rendere gli edifici più efficienti, intelligenti e orientati alle persone, contribuendo concretamente a definire un nuovo modo di vivere l'Università e i suoi spazi".

"Ciò che è stato studiato ed implementato presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio per la gestione dell'edificio (Bms) e delle performance energetiche (Ems) è qualcosa di molto sofisticato ed avanzato", ha affermato Salvatore Bruno, ceo di Gksd EsCo, chief sustainability officer (Cso) ed energy manager del Gruppo San Donato. "Crediamo molto nell'innovazione e nella tecnologia applicata al monitoraggio dei consumi e delle performance energetiche perché riteniamo che il monitoraggio sia il primo intervento di efficientamento energetico che genera saving interessanti. La nostra idea è quella di esportare questa soluzione di monitoraggio energetico anche negli altri ospedali del Gruppo". Con questa visione, Siemens conferma il proprio impegno nell’accompagnare la trasformazione del built environment attraverso tecnologie aperte, interoperabili e orientate ai dati, capaci di coniugare sostenibilità ed efficienza operativa con il benessere delle persone.