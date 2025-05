Silvestri (Lidl): "Investiamo più di 400 milioni all'anno in Italia"

"Oggi abbiamo presentato il quarto studio dell'impatto di Lidl Italia nell'economia del nostro paese. Siamo contenti di trattare questo tema perché è presentato da un’azienda sana e ottimista che ha fatto degli investimenti nell’Italia il suo pilastro fondamentale. Lidl investe in Italia più di 400 milioni di euro all’anno nello sviluppo della propria rete ma soprattutto rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo delle piccole medie imprese italiane". Parole di Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, in occasione della presentazione del bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia, tenutasi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, alla presenza del ministro Adolfo Urso, e durante la quale è stata illustrata l’analisi prodotta da The European House Ambrosetti.

Per Lidl il supporto alle piccole imprese italiane è fondamentale:"Col nostro network – prosegue Silvestri – riusciamo sia ovviamente a soddisfare quello che è il fabbisogno dei nostri negozi in Italia e ad essere una piattaforma per poter portare all'estero l’agroalimentare italiano. Nell’ultimo bilancio, che abbiamo pubblicato relativamente al 2023, abbiamo esportato 2 miliardi e mezzo di agroalimentare italiano e questo ha permesso a piccole medie imprese di toccare 30 mercati in Europa dove da sole difficilmente sarebbero arrivate. Siamo una multinazionale, ma siamo orgogliosi di avere delle profonde radici in Italia".

L’incontro di Roma ha offerto anche l’occasione per fissare gli obiettivi futuri di Lidl: “Continuiamo a espanderci in Italia, attualmente abbiamo 780 negozi. Siamo convinti che in Italia il settore del discount abbia un futuro prospero. Ci sono ancora ampi spazi di crescita e il nostro obiettivo è ambire ai mille negozi entro il 2030”.