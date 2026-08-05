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SisalClub presenta Fantapatentino, evento dedicato a formazione appassionati di Fantacalcio

Masterclass, consigli esclusivi, ospiti speciali e contenuti dedicati per prepararsi alla nuova stagione da veri protagonisti

Fantapatentino - (Foto ufficio stampa)
Fantapatentino - (Foto ufficio stampa)
05 agosto 2026 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una giornata interamente dedicata agli appassionati di Fantacalcio, tra formazione, intrattenimento e confronto con alcuni degli ospiti più amati della community. Nasce Fantapatentino, il nuovo evento firmato SisalClub, l'ecosistema di contenuti editoriali ed esperienze pensato per accompagnare e coinvolgere la community degli appassionati di sport e intrattenimento. L'iniziativa nasce nell'ambito della partnership tra SisalClub e Fantacalcio, con l'obiettivo di offrire un'esperienza unica che unisce approfondimento, divertimento e condivisione per tutti gli appassionati del fantasy game più amato d'Italia. Attraverso format originali, approfondimenti e iniziative dal vivo, SisalClub crea occasioni di incontro e condivisione per gli appassionati di tutti gli sport. In questo contesto si inserisce Fantapatentino, l’appuntamento dedicato agli amanti di Fantacalcio, che unisce formazione, intrattenimento e spirito di condivisione.

L’evento si terrà il 29 agosto al Talent Garden Calabiana di Milano, a partire dalle 11 e offrirà ai partecipanti un’occasione unica per prepararsi alla nuova stagione di Fantacalcio attraverso masterclass, analisi, consigli strategici e momenti di approfondimento, insieme a esperti del settore. Durante la giornata, i partecipanti potranno prendere parte a lezioni dedicate alla costruzione della rosa, alla gestione dell’asta e alle strategie vincenti, confrontarsi con ospiti speciali e vivere un’esperienza interattiva pensata per unire conoscenza, divertimento e condivisione.

A guidare il percorso formativo ci saranno Pierluigi Pardo, Ludovico Rossini, CarmySpecial e LisaOffside, protagonisti della community sportiva. Al loro fianco, il team di Fantacalcio contribuirà con analisi, suggerimenti e approfondimenti per accompagnare i partecipanti nella preparazione della nuova stagione. Per partecipare all'evento sarà possibile iscriversi compilando l'apposito form disponibile su www.sisalclub.it. Per consentire anche a chi non potrà essere presente di seguire l'iniziativa, Fantapatentino sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di SisalClub, rendendo così l'evento accessibile agli appassionati di tutta Italia.

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Fantapatentino Fantacalcio SisalClub Talent Garden Calabiana
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