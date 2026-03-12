circle x black
Cerca nel sito
 

Slitta la tassa sui mini pacchi, ministero verso provvedimento: le bnovità

Sarà soppressa inoltre la disposizione sul nuovo iperammortamento che limitava beneficio ad acquisti in Europa e in Stati aderenti allo spazio economico Ue

Pacco in consegna - Fotogramma /Ipa
Pacco in consegna - Fotogramma /Ipa
12 marzo 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Slitta la tassa sui mini pacchi. Con un un provvedimento legislativo di prossima emanazione, che interverrà sulla legge di Bilancio 2026, verrà infatti previsto il rinvio fino al 30 giugno 2026 dell’applicazione del contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. E' quanto comunica il Mef in una nota.

Inoltre, con il provvedimento ci sarà un intervento anche sull'iper-ammortamento presente in manovra, le cui disposizioni prevedevano in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. Con l'intervento, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Infine, comunica il Mef, riguardo alle disposizioni in legge di bilancio che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile Iva relativo alle permute, verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile Iva delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tassa su mini pacchi Legge di Bilancio 2026 tassa mini pacchi tassa pacchi quali
Vedi anche
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza