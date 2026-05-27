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Sonepar Italy al Sps Italia, debutta il nuovo corso di Cignoli

La società entrata recentemente nel Gruppo è oggi al centro della strategia di sviluppo nei mercati verticali ad alta specializzazione

(Foto Sonepar)
(Foto Sonepar)
27 maggio 2026 | 08.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sonepar Italy sceglie Sps Italia, la principale fiera italiana dedicata all’automazione industriale in corso a Parma, per presentare ufficialmente il nuovo posizionamento di Cignoli, società entrata recentemente nel Gruppo e oggi al centro della strategia di sviluppo nei mercati verticali ad alta specializzazione. Con circa 20 milioni di euro di fatturato e un team di 40 professionisti attivi nel Nord Italia, Cignoli evolve nel ruolo di Automation Distributor & Solution Partner, con un’offerta rivolta a costruttori di macchine, quadristi e system integrator. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Sonepar Italy nel comparto dell’automazione avanzata attraverso competenze applicative, supporto progettuale e integrazione tecnologica.

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“L’evoluzione che presentiamo a SPS Italia nasce da una strategia chiara, orientata a sviluppare i mercati verticali attraverso realtà d’eccellenza, caratterizzate da un’elevata specializzazione”, dichiara Marco Brunetti, Presidente di Sonepar Italy. “Il solido legame di Cignoli con Siemens, nostro partner strategico di cui siamo Value Added Reseller, ci permette di trasformare l’innovazione tecnologica e la crescente esigenza di digitalizzazione delle imprese in soluzioni concrete, scalabili e orientate alle performance”.

L’azienda mette a disposizione servizi che spaziano dall’analisi dei requisiti agli studi di fattibilità, dalla configurazione di Plc, Hmi e Scada fino a motion control, robotica e reti industriali. Completano l’offerta formazione tecnica, assistenza post-vendita e supporto all’avviamento degli impianti. "Non siamo semplicemente fornitori di prodotti, ma un team di specialisti che affianca ingegneri, progettisti e tecnici in ogni fase, dalla scelta delle tecnologie fino all’avviamento degli impianti", sottolinea Paolo Cignoli, Amministratore Delegato di Cignoli. “Essere parte di Sonepar Italy ci consente di affiancare alle nostre competenze come Solution Partner nell’automazione industriale un assortimento e una supply chain unici sul mercato, creando ulteriore valore per i clienti.”

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Tag
automazione industriale Sonepar Italy Cignoli SPS Italia
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