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Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per decarbonizzazione trasporto marittimo

05 giugno 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
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Alla Venice Climate Week, Nextchem, società del Gruppo MAIRE, presenta la propria visione per accompagnare la transizione energetica del settore marittimo. Un approccio multi-soluzione che punta su carburanti alternativi a basso contenuto di carbonio, come metanolo, idrogeno e ammoniaca, insieme a tecnologie per il riciclo delle plastiche. Al centro, l'obiettivo di trasformare gli impegni climatici in soluzioni industriali concrete e scalabili. Una sfida che richiede collaborazione tra industria, istituzioni e regolatori, oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per rendere sostenibile il trasporto marittimo del futuro.

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