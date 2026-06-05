Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per decarbonizzazione trasporto marittimo

Alla Venice Climate Week, Nextchem, società del Gruppo MAIRE, presenta la propria visione per accompagnare la transizione energetica del settore marittimo. Un approccio multi-soluzione che punta su carburanti alternativi a basso contenuto di carbonio, come metanolo, idrogeno e ammoniaca, insieme a tecnologie per il riciclo delle plastiche. Al centro, l'obiettivo di trasformare gli impegni climatici in soluzioni industriali concrete e scalabili. Una sfida che richiede collaborazione tra industria, istituzioni e regolatori, oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per rendere sostenibile il trasporto marittimo del futuro.