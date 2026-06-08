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Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), 'insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis'

08 giugno 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Findus partecipa da diversi anni alla Water Defenders Alliance, sostenendo soluzioni concrete e misurabili per proteggere i nostri mari dall'inquinamento da plastiche e microplastiche. Quest'anno la nostra collaborazione si è arricchita di un nuovo importante tassello con l'installazione al Marina di Pescara del nostro primo Aqualis, la nuova tecnologia capace di raccogliere i rifiuti galleggianti dall'acqua, incluse le microplastiche e gli oli presenti in superficie. Aqualis è anche al centro di un progetto di ricerca dell'Università di Chieti-Pescara, a conferma del valore scientifico e innovativo della soluzione". Sono le parole di Lajal Andreoletti, responsabile progetti ad impatto di LifeGate, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani dell'8 giugno, in cui Findus conferma il proprio impegno per la sostenibilità ittica e la salvaguardia dell'ambiente marino attraverso alcune iniziative, tra cui, appunto, il varo di Aqualis.

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