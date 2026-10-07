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Sostenibilità: Astolfi (Alperia Green Future), 'con Sybil performance qualitative garantite e consumi energetici ridotti'

07 ottobre 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Usiamo tecniche di intelligenza artificiale orientate alla modellazione, al controllo e all'ottimizzazione dei processi industriali all'interno della nostra piattaforma pluribrevettata Sybil. Sviluppata dal nostro team, Sybil viene installata senza interferenze presso i processi industriali, al fine di garantire le performance in termini qualitativi e di minimizzazione dei consumi energetici". Sono le parole di Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions Alperia Green Future, in occasione del workshop 'From ESG Targets to Operational Results: How Pharma Sites Turn Sustainability into Action', organizzato da Alperia nell'ambito del CPHI Sustainability Summit, svoltosi durante CPHI Milan 2026, la più grande fiera al mondo dedicata agli ingredienti e alle tecnologie farmaceutiche, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano fino all'8 ottobre.

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