Sostenibilità: D'Aprile (Mase), 'Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE'

"In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell'economia circolare, ma c'è ancora molto lavoro da fare. L'Italia oggi ha una leadership consolidata su questi temi e chiediamo che vi sia un mutuo riconoscimento a livello europeo di quanto già fatto dagli Stati membri. Non intendiamo ricominciare da capo sul tema dell'end of waste e delle regolamentazioni già definite." Queste le parole di Laura D'Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase, in occasione della Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare 2026 a Roma.