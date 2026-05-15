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Sostenibilità: D'Aprile (Mase), 'Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE'

15 maggio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
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"In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell'economia circolare, ma c'è ancora molto lavoro da fare. L'Italia oggi ha una leadership consolidata su questi temi e chiediamo che vi sia un mutuo riconoscimento a livello europeo di quanto già fatto dagli Stati membri. Non intendiamo ricominciare da capo sul tema dell'end of waste e delle regolamentazioni già definite." Queste le parole di Laura D'Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase, in occasione della Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare 2026 a Roma.

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