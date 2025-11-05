circle x black
Sostenibilità, Ecosfera Servizi ottiene il rating Get It Fair

Certificato l’impegno nella tutela dei diritti umani, nella valorizzazione delle persone e nella protezione dell’ambiente

05 novembre 2025 | 13.15
Redazione Adnkronos
Ecosfera Servizi ha ottenuto il rating Get It Fair (Gif), riconoscimento internazionale che premia le imprese capaci di creare valore sostenibile in modo trasparente e responsabile. Il rating, conferito sulla base di una valutazione indipendente, attesta l’operato dell’azienda in linea con i principi Esg, certificando l’impegno nella tutela dei diritti umani, nella valorizzazione delle persone e nella protezione dell’ambiente. Lo annuncia Ecosfera Servizi in una nota.

“Il conseguimento del rating Get It Fair rappresenta per noi un traguardo di grande valore - afferma il presidente Floriana Tomassetti - È la conferma che il nostro percorso verso etica, trasparenza e sostenibilità è concreto e condiviso da tutta la nostra organizzazione. Continueremo a migliorare, per contribuire a un futuro più equo e sostenibile”.

Ecosfera Servizi è una realtà di riferimento nella gestione integrata di servizi ambientali, energetici e industriali. Attraverso soluzioni innovative orientate all’efficienza e alla riduzione degli impatti, l’azienda supporta imprese e pubbliche amministrazioni nella transizione ecologica, favorendo economia circolare, ottimizzazione dei consumi e uso responsabile delle risorse.

