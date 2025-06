Sostenibilità, Giovannini (ASviS): "Italiani credono ancora in transizione ecologica"

“Gran parte degli italiani crede ancora nella transizione ecologica e nella necessità di lottare contro il cambiamento climatico, ma riceve continuamente messaggi che scoraggiano dicendo che bisogna rinviare, aspettare. Peccato che la crisi ecologica non aspetta le nostre discussioni”. Sono le parole di Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e già ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’evento “La transizione energetica. Tra innovazione e conservazione”, organizzato a Roma da WEC Italia, Centro Studi Americani e Nazione Futura per promuovere un dialogo tra visioni conservatrici e progressiste dell’ambientalismo, esplorando le sfide energetiche e climatiche nei contesti italiano e statunitense.