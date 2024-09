Sostenibilità: Graffigna (unicatt), ‘serve informazione per evitare errori di valutazione

Sulla base di un battage mediatico che induce a pensare che la parola ‘senza’ elimini qualcosa di nocivo, nel lungo termine si può incappare in errori di valutazione controproducenti per la nostra salute”. Lo dice Guendalina Graffigna, professore ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, riportando i risultati di uno studio sperimentale condotto nel 2023 da EngageMinds Hub, Centro di ricerca in psicologia dei consumi dell’Università Cattolica di Cremona. La professoressa è stata intervistata da Adnkronos nell’ambito del Capalbio Film Festival che, anche quest’anno, ha dedicato una giornata alla sostenibilità