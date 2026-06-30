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Sostenibilità, Gruppo InfoCamere: 133 milioni di valore distribuito nel 2025

Logo del Gruppo InfoCamere - (foto ufficio stampa)
Logo del Gruppo InfoCamere - (foto ufficio stampa)
30 giugno 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso del 2025 il Gruppo InfoCamere ha distribuito un valore economico pari a circa 133 milioni di euro, rafforzando le iniziative e i programmi di sostenibilità a beneficio dell’innovazione, degli Stakeholder istituzionali, dei collaboratori e dell’ambiente. È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità InfoCamere 2025, presentato nei giorni scorsi all’Assemblea degli azionisti e giunto alla sua ottava edizione.

"Il percorso verso la sostenibilità è un impegno continuo - ha detto il presidente di InfoCamere, Antonio Santocono - L'innovazione digitale è per noi un valore naturale e un motore di progresso che diventa bene comune quando è accompagnato da informazioni certificate, accessibili e utili alla collettività. Lavoriamo per costruire ponti informativi capaci di rendere il mercato più equo e trasparente. Guardiamo al domani continuando a investire nell’ascolto dei nostri stakeholder, convinti che la sostenibilità sia un percorso di miglioramento".

Sul fronte ambientale, le strategie di ottimizzazione energetica hanno permesso di produrre per autoconsumo circa 164.150 kWh di energia pulita, evitando l’immissione di 72 kg di CO2 equivalente. Grazie alle politiche di smart working sono state ridotte le emissioni pro capite mensili con un impatto equivalente a circa 2,3 alberi per ciascun dipendente. Nel 2025, il Gruppo ha investito nello sviluppo delle competenze erogando circa 36.723 ore di formazione e arricchito il programma di welfare aziendale con specifiche iniziative a supporto della genitorialità, della diversità, del benessere organizzativo e del bilanciamento tra vita professionale e privata.

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Gruppo InfoCamere sostenibilità welfare ambiente
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