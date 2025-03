Sostenibilità, Iacono (Gruppo Hera): “FIB3R progetto innovativo, primi in assoluto”

“E’ un progetto innovativo: siamo i primi in assoluto, non c'è ancora un mercato di rigenerazione della fibra di carbonio, ma abbiamo riscosso un grande entusiasmo in giro per il mondo. Infatti, qualche settimana fa siamo stati negli Stati Uniti per la tappa americana del nostro show annuale di presentazione del piano industriale agli investitori e oltre che al mondo finanziario, abbiamo incontrato anche il mondo industriale e il mondo accademico, riscontrando grande successo. Questo a dimostrazione che la forza del grande valore aggiunto di questa iniziativa, che farà crescere non solo Gruppo Hera ma tutti i nostri partner, dalle università alle industrie qui presenti, che rappresentano un'eccellenza dell'industria italiana”. A dirlo Orazio Iacono, amministratore delegato di Gruppo Hera, all’inaugurazione a Imola del primo impianto italiano per la rigenerazione dei compositi in fibra di carbonio su scala industriale, realizzato da Herambiente, controllata del Gruppo Hera e primo operatore italiano nel recupero e trattamento dei rifiuti.