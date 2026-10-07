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Sostenibilità, le soluzioni di Alperia per l'industria farmaceutica al CPHI Milan 2026

07 ottobre 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alperia Green Future, società del Gruppo Alperia specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate per la transizione energetica delle imprese, è stata protagonista del CPHI Sustainability Summit con il workshop "From ESG Targets to Operational Results: How Pharma Sites Turn Sustainability into Action", parte della più ampia manifestazione CPHI Milan 2026, maggiore fiera al mondo dedicata agli ingredienti e alle tecnologie farmaceutiche, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano fino all'8 ottobre. In questa occasione, sono state presentate una case history e le diverse applicazioni delle soluzioni offerte dalla società, che coniugano energia pulita, intelligenza artificiale, strumenti finanziari e interventi su infrastrutture ed edifici.

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