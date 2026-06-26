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Sostenibilità, Leonessi (Cisambiente): "Dalla Calabria un segnale per il futuro dell'economia circolare"

Lucia Leonessi - (Adnkronos)
Lucia Leonessi - (Adnkronos)
26 giugno 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La scelta della Calabria come sede dell'Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria rappresenta "una sfida vinta" e un segnale della volontà di valorizzare i territori dove l'economia circolare è già una realtà. Lo ha affermato il direttore generale di Cisambiente Confindustria, Lucia Leonessi, a margine dell'Assemblea ospitata presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano. "Abbiamo scelto Corigliano-Rossano e la Calabria e abbiamo voluto lanciare una sfida che è stata vinta – ha dichiarato Leonessi – perché abbiamo avuto l'opportunità non solo di far conoscere un luogo straordinario, ma anche di riunire qui imprese provenienti da tutta Italia, favorendo il confronto su temi strategici per il futuro del Paese".

Al centro dei lavori, ha spiegato, il contributo che il settore può offrire alla transizione ecologica e alla competitività del sistema produttivo. "Abbiamo parlato di biogas, di energie e del rinnovo dell'economia del Paese – ha sottolineato – non solo attraverso il recupero di materia e la produzione di energia rinnovabile, ma di un'economia che si rinnova grazie al lavoro di Cisambiente".

Per Leonessi, il confronto tra imprese e operatori del settore conferma come l'economia circolare rappresenti una leva sempre più strategica per coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e sviluppo, valorizzando le migliori esperienze presenti sui territori.

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sostenibilità economia circolare transizione ecologica
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