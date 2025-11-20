Sostenibilità, Monti (Enav), ‘intelligenza artificiale non sostituirà l’uomo’

“Abbiano un piano di assunzione di 400 risorse nei prossimi cinque anni. Questo è un segnale perché la tecnologia e l'intelligenza artificiale sono fattori importanti che aiutano l'uomo a lavorare meglio, ma che non potranno mai sostituirlo". Sono le parole di Pasqualino Monti, amministratore delegato del Gruppo Enav, in occasione degli Esg Day, ospitati da Gruppo Enav, presso Palazzo Grazioli, a Roma. L’evento è stato un’ottima opportunità di confronto per comprendere cosa è cambiato nell’approccio alle tematiche Esg nell’ultimo anno.