Sostenibilità, Pella (Anci): "Sindaci devono osare per far entrare mobilità sostenibile in agenda politica"

"I sindaci devono osare per fare sì che i temi legati alla mobilità sostenibile entrino nell'agenda politica; dobbiamo portarli all'attenzione dei governi nazionali e in un contesto europeo. Sicuramente è importante dare una mobilità sostenibile alle città garantendo piste ciclabili e sicurezza. Dobbiamo evitare che dalle aree interne dalle aree interne ci si sposti verso i grandi centri". A dirlo Roberto Pella, vicepresidente Anci, intervenendo alla presentazione della decima edizione del premio Urban Award dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana.

"Urban Award - spiega - dà un contributo eccellente alla mobilità sostenibile dimostrato con dieci anni di attività di innovazione e con il coinvolgimento dei territori. I sindaci, infatti, sono il baluardo delle politiche attive che noi sindaci dobbiamo usare per costruire città sempre più vivibili a dimensione d'uomo, vicini ai cittadini e che consentano di camminare e di andare in bicicletta, di essere sicuri e soprattutto di fare attività fisica, perché l'attività fisica significa abbattere quelli che sono i costi energetici, la qualità di vita e la qualità dell'ambiente, ma soprattutto anche abbattere le malattie non trasmissibili come l'obesità e il diabete".