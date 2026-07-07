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Sostenibilità: Pichetto Fratin, 'plastica riciclata è difficoltà presente'

07 luglio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
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La posizione di rilievo che l'Italia riveste in Europa dal punto di vista della capacità di raccolta e riciclo "non ci deve portare a dire che non ci siano difficoltà. C'è infatti quella relativa alla plastica riciclata". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo oggi a Roma all'edizione 2026 di 'Italian Waste Economy', l'evento che riunisce istituzioni, imprese, enti locali, operatori della filiera e mondo accademico per un confronto sulle principali sfide del settore, dalla prevenzione alla raccolta, dalla tracciabilità all'innovazione tecnologica.

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