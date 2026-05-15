Sostenibilità: Piunti (Conou), 'Il modello italiano degli oli usati va difeso e promosso in Europa'

"L'Italia ha raggiunto un livello di circolarità del 98% nel recupero degli oli minerali usati, un record mondiale, ma questo non avviene spontaneamente: dietro questi risultati c'è il lavoro del Consorzio insieme alle imprese della raccolta e della rigenerazione. Servono regole chiare e modelli organizzativi capaci di guidare il mercato nella giusta direzione." Così Riccardo Piunti, presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati, durante la Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare 2026 a Roma.