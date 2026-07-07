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Sostenibilità: Piunti (Conou), 'rapporto con Europa sia più forte'

07 luglio 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
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"Credo che il rapporto con l'Europa debba essere sempre più forte, intenso e fatto di dialogo. Ho avuto una recente esperienza di rappresentazione delle nostre esigenze agli uffici della Commissione europea, un'operazione complessa ma di successo, perché ho visto che si può dialogare e che dall'altro lato ci sono persone pronte ad ascoltare e a valutare le esigenze. Bisogna lavorare in team con l'Europa e con gli altri Stati per raggiungere soluzioni comuni". Così Riccardo Piunti, presidente Conou - Consorzio nazionale oli usati, in occasione dell'edizione 2026 di 'Italian Waste Economy', l'evento che riunisce istituzioni, imprese, enti locali, operatori della filiera e mondo accademico per un confronto sulle principali sfide del settore, dalla prevenzione alla raccolta, dalla tracciabilità all'innovazione tecnologica.

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