Sostenibilità, Scotti (CoReVe): "Comunicazione efficace porta risultati migliori"

“L'accordo con Iulm fa parte delle nostre iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare la comunicazione, perché i nostri risultati derivano principalmente da essa e dal comportamento di cittadinanza”. A dirlo è Gianni Scotti, presidente di CoReVe - Consorzio Recupero Vetro, in occasione della presentazione dell’Accordo Quadro per la sostenibilità siglato tra il Consorzio e l’università Iulm, presentato all’Ateneo a Milano.

L’intesa, che si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mira a integrare i temi dell’economia circolare, del recupero delle risorse e della sostenibilità ambientale nei percorsi universitari, delineando nuove opportunità di collaborazione tra il mondo accademico e la filiera del riciclo del vetro.

“La Iulm è vista come un'eccellenza della capacità comunicativa e le nuove generazioni, con cui ci stiamo interfacciando, ci daranno sicuramente nuova linfa, nuove idee, nuova visione per andare a toccare quelle fasce di popolazione che per il sistema classico di comunicazione radiotelevisiva sono più difficili da raggiungere negli ultimi anni”.