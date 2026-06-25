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Sostenibilità, Scotti (CoReVe): "Comunicazione efficace porta risultati migliori"

'Recupero e riciclo vetro all’82,1%, +2,5% sul 2024'

Gianni Scotti - (foto Adnkronos)
Gianni Scotti - (foto Adnkronos)
25 giugno 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L'accordo con Iulm fa parte delle nostre iniziative che hanno l’obiettivo di migliorare la comunicazione, perché i nostri risultati derivano principalmente da essa e dal comportamento di cittadinanza”. A dirlo è Gianni Scotti, presidente di CoReVe - Consorzio Recupero Vetro, in occasione della presentazione dell’Accordo Quadro per la sostenibilità siglato tra il Consorzio e l’università Iulm, presentato all’Ateneo a Milano.

L’intesa, che si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mira a integrare i temi dell’economia circolare, del recupero delle risorse e della sostenibilità ambientale nei percorsi universitari, delineando nuove opportunità di collaborazione tra il mondo accademico e la filiera del riciclo del vetro.

“La Iulm è vista come un'eccellenza della capacità comunicativa e le nuove generazioni, con cui ci stiamo interfacciando, ci daranno sicuramente nuova linfa, nuove idee, nuova visione per andare a toccare quelle fasce di popolazione che per il sistema classico di comunicazione radiotelevisiva sono più difficili da raggiungere negli ultimi anni”.

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Tag
sostenibilità comunicazione efficace economia circolare recupero delle risorse
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