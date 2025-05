Sostenibilità, Sobiecka (L’Oréal Italia): "Lavorare insieme per raggiungere significativa trasformazione"

"Siamo convinti che sia fondamentale coinvolgere tutti nel processo di sostenibilità avviato. Solo lavorando insieme, con clienti, fornitori e Ong, possiamo raggiungere una radicale e significativa trasformazione”. Queste le parole di Ninell Sobiecka, Presidente e Amministratore Delegato di L’Oréal Italia, all’edizione 2025 di L’Oréal For The Future Day, l’evento con cui vengono presentati i risultati e gli obiettivi in tema di sostenibilità sociale ed ambientale tenutosi all’università Iulm di Milano.