Sostenibilità sociale, Giovannini (Asvis): “Per giovani vuol dire salario dignitoso e prospettiva di lavoro non a brevissimo termine”

“I giovani, lo sappiamo, sono molto più sensibili alle tematiche della transizione ecologica, ma grazie a questa indagine vediamo che anche l’attenzione alla sostenibilità sociale è molto radicata, che per loro vuol dire un salario dignitoso, una prospettiva di lavoro non a brevissimo termine. Alcuni degli obiettivi dell’agenda 2030 per la parte sociale sono altrettanto importanti di quelli ambientali”. Con queste parole Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis, è intervenuto a margine della presentazione della ricerca “Giovani e sostenibilità sociale”, promossa da Eikon, svoltasi a Palazzo dell’Informazione a Roma nel contesto della Social Sustainability Week.