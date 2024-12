Sostenibilità sociale, imprese testimoniano loro impegno alla prima edizione della Social Sustainability Week

Le imprese presenti alla giornata d’apertura della prima edizione della Social Sustainability Week hanno portato la loro testimonianza rispetto all’impegno sul fronte dei giovani e della sostenibilità sociale. Le azioni da queste messe in campo risultano in linea con le esigenze delle nuove generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro e che già lo abitano, come evidenziano i risultati dell’indagine “Giovani e sostenibilità sociale”, promossa da Eikon e presentata all’inaugurazione dell’evento.