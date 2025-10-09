Sostenibilità, Tassi (Enav): "Niente passi indietro sulla sostenibilità"

"Credo che i responsabili della sostenibilità delle varie aziende debbano capire quello che sta succedendo e non ignorarlo. Non bisogna fare passi indietro, ma avanti e ancora più mirati. Le imprese devono comprendere che la sostenibilità deve essere strutturata come elemento di creazione di valore". Sono le parole di Davide Tassi, Head of Sustainability Enav, a margine della seconda giornata della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano .