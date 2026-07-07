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Sostenibilità: Urso (Mimit), 'Italia prima in Europa per riciclo materie prime, ma possiamo fare di più'

07 luglio 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
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"Siamo leader in Europa nel riciclo delle materie prime ai fini del loro uso industriale, ma possiamo fare ancor più e meglio se l'Europa, come abbiamo chiesto, pone un divieto all'esportazione di rifiuti industriali. La sostenibilità ambientale deve coniugarsi con la competitività industriale, riducendo la dipendenza dall'estero, così da garantire nel tempo anche l'autonomia strategica del nostro continente". Sono le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all'edizione 2026 di 'Italian Waste Economy', a Roma.

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