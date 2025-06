Sostenibilità: Volvo Trucks Italia raggiunge il traguardo zero waste to landfill 

Volvo Trucks Italia ha raggiunto lo ‘zero waste to landfill’, obiettivo richiesto da casa madre in Svezia. Ciò significa che nessun rifiuto diretto viene più conferito in discarica dai 16 stabilimenti di proprietà Volvo Truck Center Italia presenti sul territorio nazionale. Un traguardo che segna un nuovo standard nel settore dell’industria manifatturiera sostenibile, reso possibile grazie al lavoro strutturato e sinergico condotto insieme a Omnisyst, partner strategico e tecnico dell’azienda da oltre sei anni.