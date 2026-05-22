Spagna: "Più spazio fiscale per investimenti green in Europa"

In Europa "dobbiamo essere coerenti: le energie pulite richiedono investimenti enormi. Serve coerenza tra quello che chiediamo in materia di energia e digitalizzazione e lo spazio fiscale che diamo agli Stati perché rispondano". Lo sottolinea il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo, a Nicosia a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale che si tiene al Filoxenia Centre, dove è arrivato poco fa il ministro Giancarlo Giorgetti.

Oggi, continua Cuerpo, "questo farà parte della discussione" tra i ministri. La Commissione, nota, ha concesso "flessibilità" sugli aiuti di Stato, quindi "confido" che l'esecutivo Ue "sia flessibile", nel fornire "degli strumenti, a livello nazionale e a livello Ue, per proteggere le nostre economie", conclude.