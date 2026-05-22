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Spagna: "Più spazio fiscale per investimenti green in Europa"

Il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo chiede più spazio fiscale in Europa per i massicci investimenti green, auspicando flessibilità dalla Commissione Ue per sostenere le economie.

Il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo - Fotogramma/Ipa
Il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo - Fotogramma/Ipa
22 maggio 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
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In Europa "dobbiamo essere coerenti: le energie pulite richiedono investimenti enormi. Serve coerenza tra quello che chiediamo in materia di energia e digitalizzazione e lo spazio fiscale che diamo agli Stati perché rispondano". Lo sottolinea il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo, a Nicosia a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale che si tiene al Filoxenia Centre, dove è arrivato poco fa il ministro Giancarlo Giorgetti.

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Oggi, continua Cuerpo, "questo farà parte della discussione" tra i ministri. La Commissione, nota, ha concesso "flessibilità" sugli aiuti di Stato, quindi "confido" che l'esecutivo Ue "sia flessibile", nel fornire "degli strumenti, a livello nazionale e a livello Ue, per proteggere le nostre economie", conclude.

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Carlos Cuerpo Ue investimenti green Eurogruppo Ecofin informale
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