Sono Spazio e Artico le due nuove arene della competizione geopolitica contemporanea? Se ne discuterà durante un evento presso il Centro studi americani in via Caetani 32, a Roma, che si terrà il 16 giugno dalle 15:30 alle 19:30. La conferenza è stata organizzata grazie al contributo del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e in collaborazione con Airpress, Aspen Institute Italia, European Council on Foreign Relations (Ecfr), Geopolitica.info e Osservatorio Artico. L’incontro è l’appuntamento annuale che il Centro Studi Americani dedica all’analisi dello stato attuale e delle prospettive future delle relazioni internazionali alla luce dei più recenti sviluppi globali. I saluti iniziali saranno affidati a Roberto Sgalla, direttore del Centro studi americani, Arturo Varvelli, Head of the Rome office and senior policy fellow di European council on foreign relations (Ecfr) e Lorenzo Termine, presidente di Geopolitica.info.

L’evento su Spazio e Artico si terrà in due panel distinti: il primo tratterà il tema dello spazio come un ambito strutturalmente connesso alla competizione geopolitica globale: “Il settore spaziale sta andando incontro a una trasformazione profonda. Non più solo frontiera scientifica e di ricerca, ciò che si trova oltre l’atmosfera è oggi al centro dei calcoli strategici delle principali potenze. Dalla colonizzazione della Luna e di Marte alla militarizzazione delle orbite, passando per i data center orbitanti e le risorse che si possono ricavare dai corpi celesti, lo spazio costituisce il presente e futuro dell’odierna competizione geopolitica”. Le parole sono di Riccardo Leoni, analista di geopolitica e difesa della Redazione Airpress, che il 16 presenterà il paper. Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, coordinerà il dibattito.

Interverranno Simonetta Di Pippo, direttore dello Space economy evolution lab (See Lab) in SDA Bocconi, Gabriele Gambarara, vicepresidente di Elt Group, Paolo Gaudenzi, consigliere scientifico del Consolato Italiano a Boston, Barbara Negri, vicedirettore Scienza & innovazione e responsabile Volo umano e sperimentazione scientifica dell’Agenzia spaziale italiana. Il secondo panel, dedicato all’Artico sarà incentrato sul paper presentato da Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio artico e giornalista. Interverranno Giorgio Cuzzelli, generale di brigata dell’Esercito Italiano in congedo e docente della Lumsa, Lucio Martino, esperto di geopolitica, Agostino Pinna, inviato speciale per l’Artico del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Somalvico, fondatrice e direttrice dell’Osservatorio di Intelligence sull’Artico della Società Italiana di Intelligence (Socint). “La regione artica rappresenta probabilmente un unicum anche a livello storico, difficilmente si è realizzato un cambiamento così rapido in termini ambientali e quindi politici in una porzione di pianeta così vasta”, commentano Leonardo Parigi e Marco Volpe, responsabili della redazione di Osservatorio Artico, la piattaforma di informazione dedicata all’Artico operativa dal 2018. L’evento è aperto al pubblico ma è necessario l’accredito alla mail event@centrostudiamericani.org