Spazio: Costa (Esa), 'due costellazioni satellitari già in orbita, la terza lanciata entro fine 2026'

"Oggi abbiamo due costellazioni satellitari già in orbita che saranno completate nei prossimi mesi, mentre altre quattro sono in arrivo. La terza sarà lanciata entro la fine dell'anno. Il passo successivo sarà mettere questi sistemi al servizio degli utenti, a partire dalle pubbliche amministrazioni che utilizzano i dati per migliorare la gestione e il controllo del territorio". Lo spiega Gabriella Costa, Iride project manager dell'Esa - Agenzia spaziale europea, intervenendo alla prima sessione pomeridiana dedicata agli attori delle politiche per lo spazio, nell'ambito dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", svoltasi oggi alla Camera dei deputati a Roma e dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale.