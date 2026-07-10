circle x black
Cerca nel sito
 

Spazio: Costa (Esa), 'due costellazioni satellitari già in orbita, la terza lanciata entro fine 2026'

10 luglio 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo due costellazioni satellitari già in orbita che saranno completate nei prossimi mesi, mentre altre quattro sono in arrivo. La terza sarà lanciata entro la fine dell'anno. Il passo successivo sarà mettere questi sistemi al servizio degli utenti, a partire dalle pubbliche amministrazioni che utilizzano i dati per migliorare la gestione e il controllo del territorio". Lo spiega Gabriella Costa, Iride project manager dell'Esa - Agenzia spaziale europea, intervenendo alla prima sessione pomeridiana dedicata agli attori delle politiche per lo spazio, nell'ambito dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", svoltasi oggi alla Camera dei deputati a Roma e dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza