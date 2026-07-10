circle x black
Cerca nel sito
 

Spazio, Gualandris (Asi): 'L'Italia è leader nell'osservazione della terra, ma va fermata la fuga dei talenti'

"Il paese è una fucina di competenze, servono incentivi per trattenere i giovani"

Stefano Gualandris, consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e consigliere per l'aerospazio e la difesa del ministro dell'Economia e delle Finanze - (Foto Ufficio stamp)
Stefano Gualandris, consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e consigliere per l'aerospazio e la difesa del ministro dell'Economia e delle Finanze - (Foto Ufficio stamp)
10 luglio 2026 | 07.37
Simona Temperini
LETTURA: 2 minuti

“L'Italia si sta muovendo nelle politiche dello spazio puntando in modo particolare sull'osservazione della terra, dall'ottico all'infrarosso, fino alle tecnologie multispettrali e radar. Siamo uno dei paesi più importanti al mondo in questo ambito e realtà come GeneGis rappresentano un'eccellenza perché sanno utilizzare queste tecnologie per supportare concretamente lo sviluppo del paese”. Lo ha detto Stefano Gualandris, consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e consigliere per l'aerospazio e la difesa del ministro dell'Economia e delle Finanze, partecipando alla prima sessione pomeridiana dedicata agli attori delle politiche per lo spazio, a Roma, presso la Camera dei deputati, in occasione dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale.

Nel corso dell'incontro Gualandris ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di valorizzare i giovani professionisti del comparto, sottolineando come l'Italia continui a formare figure altamente qualificate grazie ai propri politecnici e alle università. "Il problema è che spesso li stiamo facendo scappare per la questione degli stipendi. All'estero trovano offerte più allettanti e percorsi di carriera più rapidi", ha osservato.

Secondo Gualandris, è quindi necessario rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico per favorire la permanenza dei talenti nel sistema industriale nazionale. "A livello governativo dobbiamo incentivare sempre di più i ragazzi che formiamo nelle nostre università a crescere nelle aziende italiane, valorizzando fin da subito le loro competenze, anziché recuperarli molti anni dopo quando hanno già maturato esperienze all'estero", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spazio osservazione della terra talenti politiche dello spazio
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza