Spreco alimentare, Miccio (Emergency): “Buon fine di Coop modello da ripetere”

“La forza di questo progetto è stata non l'idea semplicemente di dare l'eccesso a qualcuno che ne aveva bisogno, ma di capire come farlo, perché farlo e come restituire anche, non solo alla comunità ma anche alle istituzioni, un modello che potesse funzionare e che avesse un impatto vero”. Così, Rossella Miccio, presidente di Emergency, all’evento organizzato da Coop Lombardia per celebrare il 20esimo anno di Buon Fine, il progetto che si impegna nel recupero di generi alimentari invenduti donandoli ad associazioni ed enti caritativi sul territorio. L’evento, svoltosi anche in vista della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare, che ricorre il 5 febbraio, si è tenuto al Barrio’s Live di Milano.