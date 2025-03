Stats Perform vince il primo round in tribunale contro Lega Serie A

Stats Perform, società specializzata nella raccolta e distribuzione di dati sportivi e controllata dal fondo Vista Private Equity, ottiene una prima vittoria legale nello scontro con la Lega Serie A. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto il ricorso cautelare presentato dalla Lega, che chiedeva l’esecuzione immediata del contratto di licenza e servizi, sancendo così un primo successo per l’azienda anglosassone. La disputa, in cui Stats Perform è assistita dagli avvocati Roberto Argeri e Carlo Santoro dello studio legale Cleary Gottlieb, riguarda la gestione dei diritti ufficiali relativi ai dati delle competizioni calcistiche italiane per il periodo 2024-2029, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro in cinque anni.

La vicenda nasce dalla procedura competitiva avviata dalla Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti di raccolta e distribuzione dei dati ufficiali del massimo campionato italiano. Dopo una lunga fase di trattative, la Lega ha sostenuto di aver raggiunto un accordo con Stats Perform per l’intero periodo contrattuale. Tuttavia, secondo la società britannica, il contratto non è mai stato formalmente sottoscritto, essendo ancora soggetto a verifiche interne.

In questo contesto, la Lega ha depositato un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, accusando Stats Perform di non aver corrisposto due rate di pagamento previste per luglio e settembre 2024, nonostante l’azienda avesse continuato a operare per le prime dodici giornate di campionato. La Serie A ha inoltre denunciato il rischio di una proliferazione di dati non ufficiali, con un conseguente impatto sul valore commerciale della competizione e sulle scommesse sportive.

Come anticipato dal Sole 24 Ore, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della Lega, ritenendo non sussistenti i requisiti per la concessione della tutela d’urgenza. In particolare, il giudice ha stabilito che non vi è un danno irreparabile per la Serie A (“periculum in mora”), poiché il presunto calo delle scommesse e la diffusione di dati non ufficiali non sono stati adeguatamente dimostrati. Il danno economico ipotizzato, inoltre, è ritenuto risarcibile in via ordinaria.

Il tribunale ha inoltre evidenziato come la Lega, di fronte a un contratto “pacificamente non concluso”, avrebbe potuto individuare un nuovo licenziatario per la distribuzione dei dati, evitando così il contenzioso. Va sottolineato, inoltre, che Stats Perform si era dichiarata disponibile a fornire temporaneamente alcuni servizi per agevolare la transizione.