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Stellantis annuncia joint venture europea con Dongfeng

Gestirebbe vendite e distribuzione veicoli a marchio Voyah nei mercati Ue, la produzione di nuovi veicoli Dongfeng a Rennes

Logo Stellantis - (Dal sito)
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20 maggio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stellantis e Dongfeng Group hanno recentemente firmato un memorandum d'intesa non vincolante. Le due parti prevedono di espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa.

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Nell'ambito del progetto, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa, guidata da Stellantis, che gestirebbe le vendite e la distribuzione dei Nev premium a marchio Voyah di Dongfeng nei mercati europei selezionati, facendo leva sulla solida rete e sulle competenze post-vendita di Stellantis. La nuova entità includerà inoltre attività congiunte di acquisto e ingegneria, valorizzando l’ecosistema cinese altamente competitivo dei veicoli a nuova energia di Dongfeng.

I partner prevedono inoltre la potenziale produzione di Nev Dongfeng presso lo stabilimento di Rennes in Francia, in linea con le normative europee e i requisiti del Made in Europe. “I piani annunciati oggi portano la collaborazione recentemente rafforzata con Dongfeng a una nuova dimensione, quella di una partnership internazionale al servizio dei clienti di tutto il mondo - dichiara Antonio Filosa, Ceo di Stellantis - Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi, valorizzando la presenza globale di Stellantis e l’accesso di Dongfeng all’avanzato ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia”.

“Dongfeng rafforzerà ed espanderà ulteriormente la nostra partnership con Stellantis, in stretto allineamento con le politiche strategiche nazionali della Cina per un’apertura di alto livello, doppia circolazione e sostegno agli investimenti esteri, alle imprese e all’occupazione - dichiara Qing Yang, presidente di Dongfeng - Ciò rappresenta una risposta anche alle esigenze di sviluppo di entrambi gli azionisti. Attraverso una maggiore integrazione in ambito tecnologico, dei marchi e dei mercati globali, la joint venture potrà esprimere un valore ancora più elevato, accelerando l’espansione internazionale di Dongfeng e supportando al contempo la trasformazione strategica globale di Stellantis e il rafforzamento della sua presenza in Cina”.

All'inizio di questo mese, Stellantis e Dongfeng hanno annunciato il rafforzamento della loro storica joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co. con sede in Cina, che produrrà nuovi Nev a marchio Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan per il mercato cinese e destinati all’esportazione nei mercati globali, a partire dal 2027. La joint venture Dpca ha prodotto dalla sua creazione oltre 6,5 milioni di veicoli a marchio Peugeot e Citroën in Cina per il mercato interno ed estero.

L’implementazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione dei relativi accordi di attuazione, inclusi i principi economici e operativi, nonché al soddisfacimento delle consuete condizioni e all’ottenimento delle necessarie approvazioni.

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