Stem for kids arriva a Giovinazzo

Dopo lo start della prima tappa di Massa di Somma (NA), il progetto Stem for kids di Stem women congress Italia prosegue il suo viaggio sul territorio nazionale e arriva, oggi, a Giovinazzo (BA), confermando la propria missione: avvicinare bambine e bambini alle discipline Stem attraverso esperienze pratiche, inclusive e coinvolgenti. L’iniziativa, parte del format internazionale ‘stem women congress’, sviluppato in Italia da Orange Media Group, continua il suo percorso con una scelta precisa e strategica: raggiungere territori in cui le opportunità di accesso a esperienze educative innovative sono ancora limitate.

La giornata, dedicata agli studenti delle scuole primarie IC Bavaro Marconi e IC Bosco Buonarroti, sarà nuovamente caratterizzata dall’ attività di 'learning by doing – Costruiamo una città', che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona i principi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Un approccio esperienziale che si è già dimostrato efficace nel generare entusiasmo, curiosità e partecipazione attiva. “Portare Stem for kids - sottolinea Matteo De Laurentis, direttore del progetto in Orange Media Group - in contesti dove questi progetti sono meno presenti è per noi una priorità. Crediamo che l’accesso alle competenze del futuro non debba essere un privilegio, ma un’opportunità diffusa. È proprio in questi territori che possiamo fare la differenza, stimolando curiosità e offrendo nuovi strumenti di crescita e idee di futuro».

Anche nella tappa di Giovinazzo, il progetto si arricchisce grazie al contributo dei partner Intesa Sanpaolo, Iberdrola, Fondazione Leonardo, che proporranno laboratori tematici capaci di connettere le STEM alla vita quotidiana: dall’educazione finanziaria ai temi dell’energia sostenibile, fino alle tecnologie più avanzate e alle professioni del futuro. Aggiunge proprio Ilaria Iacovello, Head of education di Fondazione Leonardo: “Lo spazio non è qualcosa di lontano da noi: è parte integrante della nostra quotidianità. Dalle comunicazioni al monitoraggio del clima, fino alla navigazione, viviamo ogni giorno grazie a tecnologie che nascono dall’esplorazione spaziale. Raccontare questa connessione ai bambini significa trasmettere il valore della ricerca scientifica e l’importanza di guardare oltre, con curiosità e consapevolezza". Il progetto Step by stem di Stem women congress Italy si conferma così un percorso itinerante che unisce scuole, istituzioni e aziende in una visione comune: ridurre le disuguaglianze educative e offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per immaginare il proprio futuro. Il calendario 2026 proseguirà nei prossimi mesi con altre due tappe, continuando a portare le Stem sempre più vicino ai territori e alle comunità.