Stop For Safety: oltre 20mila lavoratori di Enel e dell’indotto hanno partecipato alla giornata nazionale per promuovere la sicurezza sul lavoro

Il 20 maggio i lavoratori si sono fermati per condividere riflessioni e best practice sulla sicurezza, garantendo al contempo l’esercizio della rete elettrica. Un’iniziativa che conferma il ruolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo come azienda apripista per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel settore energetico

Il 20 maggio 2026 si è svolta la sesta edizione di Stop For Safety, l’appuntamento annuale con cui Enel promuove la riflessione e il confronto sui temi della sicurezza sul lavoro nel settore delle reti. L’iniziativa ha coinvolto oltre 20.000 persone tra lavoratrici e lavoratori della distribuzione e delle oltre 300 imprese dell’indotto, distribuite da Nord a Sud del Paese in oltre 100 sedi.

Per alcune ore le attività si sono fermate per lasciare spazio al dialogo e all’ascolto, garantendo al contempo la continuità dei presidi, la sicurezza e l’esercizio della rete elettrica. Non si è trattato di una semplice giornata di confronto, ma di un momento di riflessione condivisa con l’intera filiera, a testimonianza del ruolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo come apripista nella diffusione della cultura della salute e sicurezza nel settore energetico.

L’edizione 2026 di Stop For Safety si è distinta per una particolare attenzione alla componente emotiva e all’ascolto attivo, che hanno reso il confronto più autentico, diretto e partecipato, grazie alla centralità attribuita al coinvolgimento umano e valoriale dei partecipanti.

Durante gli incontri, guidati dai Responsabili delle Unità Territoriali, si sono alternati testimonianze, spunti di riflessione, condivisioni di esperienze e best practice, insieme a momenti di dibattito e approfondimento tecnico. Sono intervenute anche le imprese partner di Enel, a conferma dell’impegno del Gruppo a presidiare la sicurezza lungo tutta la catena del valore.

Stop For Safety si conferma così un momento chiave per Enel e per il suo ecosistema di stakeholder: un’occasione per fermarsi, riflettere sul percorso intrapreso e rinnovare l’impegno a favore del benessere e della salute delle persone. Questo approccio condiviso con le imprese non si limita alla sola giornata dedicata all’iniziativa, ma rappresenta una pratica costante in Italia e in tutti i Paesi in cui Enel opera, contribuendo nel tempo a posizionare il Gruppo tra le realtà più virtuose a livello nazionale e internazionale in ambito di sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di Enel volto a rafforzare la tutela delle persone sul lavoro e si affianca a una serie di attività avviate a livello nazionale, confermando il ruolo del Gruppo come riferimento per l’intera filiera. Tra queste spicca il recente rinnovo del protocollo con INAIL e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche e modelli innovativi per la sicurezza dei lavoratori, nonché alla diffusione di una cultura della sicurezza partecipata.

Parallelamente, il Gruppo prosegue con programmi di formazione rivolti a tutte le persone su scala nazionale, con l’obiettivo di consolidare competenze e comportamenti orientati alla prevenzione.

Un insieme di azioni che evidenzia come, per Enel, la sicurezza non rappresenti un traguardo, ma un percorso da costruire ogni giorno insieme ai lavoratori e alle imprese della filiera.