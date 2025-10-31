Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web

Agcom ha pubblicato la lista dei primi portali che rientrano nelle novità introdotte dal decreto Caivano
Dal prossimo 12 novembre sarà impossibile accedere a 48 siti web con contenuti per adulti senza aver prima superato una verifica dell'età, che dovrà essere di 18 anni o superiore. L'Agcom, sul proprio sito, ha pubblicato infatti la lista dei primi portali che rientrano nelle restrizioni previste dal decreto Caivano per l'accesso, da parte di soggetti minorenni, a contenuti di carattere pornografico.