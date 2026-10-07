Subito, Gaziano: "Su sezione Motori 535mila annunci e 650mila utenti al giorno"

"Subito Motori conta 12 milioni di utenti unici al mese nell'ambito di Subito che ne fa 28 milioni, e la sola parte di auto vale per quasi 10 milioni. In questo momento abbiamo 535mila annunci attivi e 650mila utenti unici che visitano Subito Motori ogni giorno. Sono numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, in modo da consentire ai visitatori non solo di vedere le auto, ma di trovare quella che si porteranno in garage", ha dichiarato Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di un incontro con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano.