Subito, Negri: "In sezione Motori più filtri e auto-compilazione annunci di vendita"

"Con Subito Motori abbiamo completamente stravolto l'esperienza dell'utente. Per chi cerca abbiamo ampliato il numero di filtri, aggiungendo quelli per neopatentati, per potenza, per lunghezza e larghezza della macchina. Per chi compra abbiamo tolto ogni frizione all'inserimento dell'annuncio, permettendo con una semplice foto che inquadra la targa di auto-compilare tutti i campi", ha dichiarato Andrea Negri, Product Director di Subito, a margine della presentazione di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it lanciata oggi nel corso di un incontro con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano e pensata per facilitare l'incontro tra chi cerca un'auto e chi la vuole vendere.