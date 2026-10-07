Subito, presentata a Milano nuova sezione dedicata ai Motori

Una home page dedicata ai motori, nuovi filtri di ricerca come potenza, dimensione, lunghezza e larghezza, e una procedura di inserimento dell'annuncio di vendita automatizzata con l'Intelligenza artificiale, che in base alla targa del veicolo è in grado di compilare tutti i campi in autonomia: sono queste le principali novità di Subito Motori, la nuova sezione della piattaforma Subito.it pensata per facilitare l'incontro tra chi cerca un'auto e chi la vuole vendere, presentata oggi nel corso di una conferenza con i giornalisti alla Fabbrica del Vapore di Milano.