T3, sindaca Tarasconi: “Logistica importante per Piacenza, speriamo ci siano anche altre edizioni”

“Siamo molto orgogliosi delle aziende piacentine presenti alla manifestazione, così come di tutte le aziende che hanno scelto il nostro territorio per esporre i loro prodotti. Ovviamente il tema della logistica è molto importante per il nostro territorio. Speriamo che vada tutto bene di vedere, dopo questa prima edizione, anche una seconda, terza e quarta edizione”. Così la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi in occasione della giornata inaugurale della prima edizione di T3 - Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. Al via da oggi al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions.