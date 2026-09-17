Tabacco, Bond (Regione Veneto): "Accordo di filiera modello da replicare in altri settori"

"L’accordo di filiera del tabacco è un modello che dovrebbe essere copiato anche da altri settori, perché garantisce agli agricoltori la sicurezza che il proprio prodotto venga acquistato e che possa generare reddito per la propria famiglia”. Lo ha detto Dario Bond, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, alla seconda tappa del Roadshow 'Da 15 anni nei territori, guardando al futuro' promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi a Verona presso il Mercato Campagna Amica, per celebrare i 15 anni dall’accordo di filiera sottoscritto con il Ministero dell’Agricoltura.

“L’accordo garantisce dal 2024 e fino al 2038 importanti certezze alle aziende agricole, sia per quanto riguarda l’acquisto delle foglie di tabacco, sia attraverso una formazione e un’assistenza tecnica che riguardano la concimazione, l’utilizzo dell’acqua, la razionalizzazione dei nutrienti e la raccolta, fino alla gestione complessiva dell’azienda agricola”, ha spiegato Bond. In Veneto, l’accordo di filiera garantisce l’acquisto di oltre il 60% della produzione regionale di tabacco e genera ogni anno 55,8 milioni di euro di valore aggiunto, con un impatto occupazionale stimato in circa 9.100 posti di lavoro.

“Il prossimo complemento per lo sviluppo rurale della Regione Veneto sarà fortemente orientato agli investimenti per l’innovazione tecnologica”, ha aggiunto l’assessore, sottolineando che “già nel 2027 inizieremo a lavorare sulle schede delle singole colture e delle singole operazioni”. Tra gli obiettivi indicati, “la razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua e sistemi di coltivazione capaci di garantire sostenibilità ambientale ed economica”. Secondo Bond, “la tecnologia che fino a pochi anni fa sembrava molto lontana si sta avvicinando rapidamente”. “Nei prossimi dieci anni - ha sottolineato - la tecnologia delle raccolte meccanizzate, dall’uva alla frutta fino al tabacco, avrà uno sviluppo incredibile”. Un'evoluzione che, ha concluso, potrà portare “probabilmente” ad una riduzione della manodopera, ma soprattutto ad una riduzione dei costi.