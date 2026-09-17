circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco, Bond (Regione Veneto): "Accordo di filiera modello da replicare in altri settori"

"Garantisce reddito e sicurezza agli agricoltori, ora puntare su innovazione e agricoltura di precisione"

Dario Bond - (Foto Adnkronos)
Dario Bond - (Foto Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L’accordo di filiera del tabacco è un modello che dovrebbe essere copiato anche da altri settori, perché garantisce agli agricoltori la sicurezza che il proprio prodotto venga acquistato e che possa generare reddito per la propria famiglia”. Lo ha detto Dario Bond, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, alla seconda tappa del Roadshow 'Da 15 anni nei territori, guardando al futuro' promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi a Verona presso il Mercato Campagna Amica, per celebrare i 15 anni dall’accordo di filiera sottoscritto con il Ministero dell’Agricoltura.

“L’accordo garantisce dal 2024 e fino al 2038 importanti certezze alle aziende agricole, sia per quanto riguarda l’acquisto delle foglie di tabacco, sia attraverso una formazione e un’assistenza tecnica che riguardano la concimazione, l’utilizzo dell’acqua, la razionalizzazione dei nutrienti e la raccolta, fino alla gestione complessiva dell’azienda agricola”, ha spiegato Bond. In Veneto, l’accordo di filiera garantisce l’acquisto di oltre il 60% della produzione regionale di tabacco e genera ogni anno 55,8 milioni di euro di valore aggiunto, con un impatto occupazionale stimato in circa 9.100 posti di lavoro.

“Il prossimo complemento per lo sviluppo rurale della Regione Veneto sarà fortemente orientato agli investimenti per l’innovazione tecnologica”, ha aggiunto l’assessore, sottolineando che “già nel 2027 inizieremo a lavorare sulle schede delle singole colture e delle singole operazioni”. Tra gli obiettivi indicati, “la razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua e sistemi di coltivazione capaci di garantire sostenibilità ambientale ed economica”. Secondo Bond, “la tecnologia che fino a pochi anni fa sembrava molto lontana si sta avvicinando rapidamente”. “Nei prossimi dieci anni - ha sottolineato - la tecnologia delle raccolte meccanizzate, dall’uva alla frutta fino al tabacco, avrà uno sviluppo incredibile”. Un'evoluzione che, ha concluso, potrà portare “probabilmente” ad una riduzione della manodopera, ma soprattutto ad una riduzione dei costi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tabacco filiera innovazione tecnologica sostenibilità ambientale economia reddito
Vedi anche
News to go
Kids Act, l'Europa vuole cambiare l'accesso ai social per i minori
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza