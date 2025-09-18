Tabacco, Leo: "Con nuovo calendario fiscale andremo incontro a comparto fondamentale"

"Sta volgendo a conclusione il periodo del calendario fiscale per quanto riguarda il mondo dei tabacchi e nella prossima legge di bilancio dovremmo predisporre un nuovo calendario fiscale che deve abbracciare più anni. Questo nuovo appuntamento sarà molto importante e sarà per noi anche momento di approfondimento, di ascoltare le diverse istanze, perché come già abbiamo fatto in passato anche per il nuovo adempimento cercheremo di venire incontro alle esigenze di un comparto che per noi è strategico e fondamentale". E' quanto ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione del 'Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025' realizzato da Logista in collaborazione con Fondazione Tor Vergata.

"Al tempo stesso - ha proseguito - stiamo monitorando gli sviluppi di questa direttiva Ted che deve essere attentamente valutata per non creare delle ricadute negative a un settore che per noi è molto rilevante sia per i livelli occupazionali, sia per il tipo di investimenti che si fanno nel territorio dello Stato. Quindi - ha detto Leo - questi sono gli appuntamenti più importanti dei quali ci occuperemo e sono convinto che con la collaborazione di tutti, con le proposte, i suggerimenti che potranno venire dal vostro comparto potremo anche questa volta portare avanti delle iniziative che sono meritevoli, apprezzabili sia per il vostro settore imprenditoriale ma addirittura per il sistema paese", ha concluso il viceministro.