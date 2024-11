Tabacco, Nevi (FI): "Accordo Philip Morris Italia-Masaf dà stabilità a investimenti"

"L'accordo, che dura dieci anni, dà modo anche ai produttori di avere un orizzonte temporale di fronte a sé molto importante e dà stabilità anche per gli investimenti". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, commenta con Adnkronos/Labitalia l'accordo siglato ieri tra Philip Morris Italia e il Masaf.

"Philip Morris - spiega - si conferma come interlocutore industriale molto importante per la filiera tabacchicola. Poi, essendo umbro, sono particolarmente felice perché l'Umbria è una terra molto ricca di produzione tabacchicola di qualità. Questa è sicuramente una buona notizia per gli agricoltori, ma anche per lo sviluppo industriale della filiera".