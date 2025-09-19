Tabacco, Osnato (Fdi): "Abbattiamo i muri di falsa informazione che piacciono a Bruxelles"

"Noi deputati in Parlamento dobbiamo esporre numeri, fornire documentazioni, informare, chiarire e abbattere i muri di falsa informazione che piacciono tanto in Europa. Abbiamo completato un'indagine conoscitiva sul mondo dei tabacchi e stiamo ora predisponendo una risoluzione finale. Questo documento fornirà al Parlamento e al Governo uno strumento per agire di squadra". Queste le parole di Marco Osnato, presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati, intervenuto durante la presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025 che si è tenuta oggi presso il Chiostro del Bramante a Roma. L’analisi è stata presentata da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata. Emerge la crescita della quota di mercato dei prodotti senza combustione: dal 4% nel 2019 al 18% nel 2024, grazie a investimenti in ottica di innovazione e attenzione ai consumatori. Inoltre ogni anno, Logista movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti e versa all’Erario circa 15 miliardi di euro.