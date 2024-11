Tabacco, Prandini (Coldiretti): "Accordo decennale Coldiretti-Philip Morris per dare certezze economiche ai nostri agricoltori"

“L'accordo ha una durata di dieci anni ma saranno tante ancora le iniziative di carattere finanziario ed economico valorizzando la filiera del tabacco. Il primo insegnamento che dobbiamo dare alle nuove generazioni, è quello di non fumare, ma per chi invece utilizza determinate tipologie di prodotto, è doveroso avere attenzione alla qualità della vita e far evolvere i prodotti stessi.” Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, durante l'annuncio della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco che Philip Morris sigla con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.