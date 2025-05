Targetti Ferri (L’Oréal Italia): "Ricariche prodotti segmento fondamentale per decarbonizzazione"

"Parte centrale del primo pilastro della strategia di sostenibilità, relativo alla decarbonizzazione, sono i prodotti, e quindi le nostre ricariche, un segmento fondamentale da sviluppare insieme ai nostri clienti per decarbonizzare la nostra offerta”. Lo afferma Simone Targetti Ferri, Sustainability Director di L’Oréal Italia, all’edizione 2025 di L’Oréal For The Future Day, l’evento con cui vengono presentati i risultati e gli obiettivi in tema di sostenibilità sociale ed ambientale, tenutosi all’università Iulm di Milano.